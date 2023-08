Bestuurder belandt met auto in sloot in Lopik en wordt aangehou­den

Een automobilist is in de nacht van vrijdag en zaterdag in Lopik in het water beland. Vermoedelijk is de bestuurder met hoge snelheid op een rotonde uit de bocht gevlogen en de sloot naast de weg ingereden. De politie heeft de automobilist aangehouden.