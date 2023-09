Utrechtse Walk of Love keert na jaren afwezig­heid terug op pikante plek

Na jaren afwezigheid keert de Utrechtse Walk of Love dit jaar weer terug. En de startplek is pikant te noemen. De kleurrijke demonstratie begint op zaterdag 14 oktober namelijk in de wijk Ondiep, waar de afgelopen tijd veel te doen was rondom homohaat.