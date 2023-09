SV Ouderkerk 1 verliest met één doelpunt verschil van Benschop 1

de kwestie Streng optreden tegen overlastge­vers bij bollendak? Dit vinden lezers: ‘Stoppen met pamperen!’

Hoe moeten we omgaan met overlastgevende asielzoekers in de Utrechtse binnenstad? Die vraag stelden wij onze lezers in onze wekelijkse Kwestie. ‘Mijn stad loopt uit de pas met andere grote steden door de ergerlijke bedelaars in het centrum niet te verbieden!’