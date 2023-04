Tony (35) sleept 110.000 euro in de wacht bij laatste aflevering Miljoenenjacht

Bevers brengen forse schade toe aan Lekdijk bij Lopik: waterschap dicht gangen van zo’n vier meter diep

Het is met recht een primeurtje te noemen voor hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: voor het eerst sinds het terugkeren van de bever in Nederland zijn er beverholen in de Lekdijk gesignaleerd. De keerzijde van dat nieuws moest echter woensdag bij Uitweg in de gemeente Lopik onmiddellijk worden aangepakt. Daar was forse schade aan de dijk ontstaan.