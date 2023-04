Uiteenlopende meningen over ambtsgebed Lopikse raad, maar toch wordt de traditie in stand gehouden

COLUMN Jerry Goossens: ‘Het beste dat je van The Passion kunt zeggen is dat er geen dooien bij vallen’

De Heilig Grafkerk in Jeruzalem is gebouwd op de plek waar Jezus tweeduizend jaar geleden gekruisigd werd en waar hij uit de dood opstond. Of het werkelijk de locatie is waar Christus geëxecuteerd en begraven is, wordt door historici betwist.