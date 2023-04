Vrijwilligers volop bezig met aanleg voedselbos Lopik: ‘Het belangrijkste is geduld’

Er komt nu overal glasvezel in Lopik: door hevige concurren­tie moet de straat steeds opnieuw open

Terwijl aanbieder Delta bezig is een glasvezelkabel aan te leggen in Lopik-Dorp en daarmee klaar is in Polsbroek, heeft nu ook KPN aangekondigd eind van dit jaar glasvezel te gaan leggen in Lopik-Dorp. Daarvoor breekt het telecombedrijf de stoepen dan weer opnieuw open.