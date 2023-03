15 maanden cel geëist tegen oud-kroegbaas (78) uit Overdinkel die belastingman uit Oldenzaal afperste

Cultureel centrum in voormalige Aloysius­school in Losser: voldoende belangstel­ling, wel duurder

Slecht en goed nieuws over de ontwikkelingen rond de voormalige Aloysiusschool in Losser. De verbouwing tot cultureel centrum valt een stuk duurder uit dan was verwacht, maar daar staat tegenover dat er veel belangstelling van partijen is om zich in het toekomstige culturele centrum te vestigen.