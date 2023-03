Bewoners illegale woning aan Grensweg in Losser kiezen eieren voor hun geld en vertrekken, tot opluchting van de gemeente

Nog deze zomer een nieuwe informatie-bijeen­komst over de ontwikke­lin­gen op het Oldenzaal­se spoor

Een jaar na een eerdere bijeenkomst over alle ontwikkelingen op het Oldenzaalse spoor houdt de gemeente eind juni of begin juli opnieuw zo'n sessie. Een sessie waarvoor wethouder Evelien Zinkweg in elk geval ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan tafel hoopt te krijgen.