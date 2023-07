Bruegheliaans Festijn dit jaar zonder optocht: ‘Een bijzonder moeilijk besluit’

Het Bruegheliaans Festijn in Losser doet het dit jaar zonder optocht. Het is voor het eerst in vele jaren dat dat prominente onderdeel op de zondagmiddag ontbreekt tijdens het dorpsfeest dat dit jaar plaatsvindt op 1, 2 en 3 september.