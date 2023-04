Burgemeester van Losser mag lintje uitreiken aan haar man Theo die Officier (!) is geworden: ‘En voor je echtgenote heb ik een mooie bos bloemen’

Cateraar Olav Opperman uit Losser begon als zestienja­ri­ge met het maken van hapjes: ‘Nu zo’n duizend per weekeinde, en de rest’

Wat 12,5 jaar geleden begon met zo’n honderd hapjes op bestelling gemaakt bij pa en ma in de keuken, is uitgegroeid tot Opperman Catering en Evenementenservice in Losser. En nog steeds worden alle hapjes met de hand gemaakt. „Maar nu zo’n duizend per weekeinde, en de rest”, aldus eigenaar Olav Opperman (31).