Cia Kroon stopt als burgemeester van Losser: ‘De gedachte dat je je oude leven van voor de ziekte terug hebt, is niet te beschrijven’

Pitbull bijt kat Mietze dood in Glanerbrug: ‘Op beelden zien we dat de hond niet losliet. U kon schoppen wat u wilde’

Dat een pitbull een kat dood bijt in een woonwijk is al schokkend. Maar dat het baasje er daarna ook nog vandoor gaat, vindt de rechtbank in Almelo echt onacceptabel. De 50-jarige Enschedese Suzanne H. krijgt daarom een taakstraf van 80 uur.