De kerken stromen leeg, maar de 75-jarige Mariakapel op de Tankenberg is springlevend

Met melkwagen naar wedstrijd en grote verdwijn­truc in konijnen­hol: Johan (89) staat al 80 jaar op de baan

In 1943 werd hij lid bij KV Nooit Gedacht in Noord Deurningen. Zonder dat hij het zelf wist. Onlangs ontving Johan Kuiper (89) een speciale attentie, want tachtig jaar later maakt hij nog steeds deel uit van de klootschietvereniging.