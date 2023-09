De natuurbegraafplaats van boer Frans in De Lutte lijkt er te komen: ‘Mensen vragen of ze al plekje kunnen reserveren’

„Daar zitten we weer.” Boer Frans Zanderink uit De Lutte lacht. Het was in 2017 dat hij met het plan voor een natuurbegraafplaats kwam. In het Lutterzand, vlakbij De Dinkel. Het werd een kwestie van geduld. „En dat wisten we van tevoren”, zegt Zanderink. „Het plan riep meteen vragen op. Er zijn voor- en tegenstanders. Maar die vragen konden we snel beantwoorden. Een natuurbegraafplaats is iets heel anders dan een begraafplaats achter de kerk.”