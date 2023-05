De populairste ‘er-op-uit-dag’ van Noordoost-Twente: Onder meer hier kun je op Hemelvaartsdag terecht

MS-pa­tiënt Martin is trots op zijn sportieve driewieler: 'Zo'n scootmo­biel maakt je meteen 10 jaar ouder’

Stel, je bent industrieel ontwerper en je krijgt MS. Fietsen kan niet meer en in een scootmobiel wil je niet worden gezien. Wat doe je dan? Martin Vossebeld uit Borne ontwierp zelf een blits driewielig voertuig, de Joiny. Op de bijzondere constructie is patent aangevraagd en binnenkort staat-ie in de winkel.