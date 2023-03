Deze bedragen willen gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland beschikbaar stellen voor IJsbaan Twente

Inschrijven Te land, ter zee en in de lucht in Twente: wie durft?

Het legendarische Te land, ter zee en in de lucht is niet meer op de buis. Toch is het ‘tobbedansen’ nog niet voorbij in Twente. Op Het Hulsbeek schieten Tukkers deze zomer weer van een steile schans, richting de bel. De inschrijving is open.