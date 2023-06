Deze drie zaken in Noordoost-Twente strijden om titel ‘Beste terras', maar waarom zou je daar aan meedoen?

Is het ijdelheid, een stuk trots of gewoon alle kansen willen benutten om jezelf positief in de kijker te spelen? Elke horecaondernemer heeft zo zijn eigen reden voor deelname aan de nationale terrassentest van Misset Horeca. In Noordoost-Twente doen er drie een gooi naar de winst. Drie horecazaken met een goede naam. Wat is zo'n oorkonde dan nog waard?

Erve het Hulsbeek in Oldenzaal, Pelle's in Deurningen en restaurant 't Pläske in Ootmarsum tasten er in ieder geval graag voor in de buidel om kans te maken op die felbegeerde titel. Ja, meedoen kost knaken (zo'n 200 euro) maar daar krijg je wel wat voor terug: minstens twee bezoeken van een vakjury en een uitgebreid rapport met feedback. En dan dus hopelijk een nummer 1-notering in de terrassentest, dat overigens niet wil zeggen dat dat het beste terras van Nederland is. Alleen van de horecazaken, die zich hebben opgegeven. Toch een belangrijke kanttekening bij dit verhaal.