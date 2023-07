Dit is hoe oud auto's in Losser zijn

Er is niets immateri­eel aan een krentenweg­ge

Het is Nicole Schabbink gelukt. De Twentse krentenwegge krijgt de erkenning van officieel immaterieel erfgoed. Hulde voor de bakker uit Saasveld. Wat een uren zijn daar in gaan zitten. Het zijn er minstens zoveel als er krenten in een grote wegge gaan.