Drie dolle dagen: Zij geven de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal zondag kleur

Rode rozen, romantisch overnachten en idyllische trouwlocaties: het kan niet op met de romantiek in Dinkelland. Na Borne is de gemeente het ‘meest romantisch’ van Overijssel, althans volgens ThePerfectWedding.nl dat de verkiezing uitschreef. Spatten de vonken er inderdaad vanaf in Dinkelland?