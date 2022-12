Femke (30) is gelukkig in stokoude boerderij zonder water uit de kraan: ‘Luxe kan tussen vingers wegglippen’

Beste Lezer Beste lezer, durf te schrijven, we zijn benieuwd naar uw mening

Verslaggevers gaan over de feiten, columnisten over meningen. Dat eenvoudige uitgangspunt levert de bouwstenen voor de krant die u dagelijks leest, op papier of digitaal. Maar het gaat voorbij aan stukken die regelmatig in de kolommen opduiken en waar geen journalist aan te pas komt: de lezersbrief.

