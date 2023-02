Gaffel Aöskes Losser eren Meindert Barelds met Orde van Verdienste

Wonen Delden opent deuren van verbouwd pand: en iedereen mag een kopje koffie komen drinken

DELDEN - Het logo hangt al even aan het pand, maar op 6 februari is het definitief zo ver. Vanaf die datum is het team van Wonen Delden terug in hun ‘oude’ pand aan de Langestraat, in het centrum van Delden. De officiële opening gebeurt niet met het doorknippen van een lintje, maar met een heuse kennismakingsmaand.

