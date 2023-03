Gebarentolk paraat in ‘bijzonder’ Lossers stembureau, maar niemand meldt zich

VerkiezingenHet is een primeur in Losser. In het stembureau aan de Lutterstraat is een gebarentolk aanwezig. Ook stemmallen en audio-ondersteuning staan paraat. Aan alles is gedacht, zodat iedereen de kans krijgt zelfstandig te stemmen. Maar halverwege de dag heeft nog niemand gebruikgemaakt van de voorzieningen.

Dat verbaast Rob van de Wetering (68) allerminst. Hij is deze woensdag voorzitter van het stembureau in woonzorgcentrum Oldehove. „Het is de eerste keer. Dan loopt het natuurlijk niet storm. Zonde van de hoge kosten”, vindt hij.

Van de 14 stembureaus in de gemeente Losser is dit het enige stembureau met voorzieningen voor stemgerechtigden met een zicht- of gehoorbeperking. Waarom komt er dan niemand op af? De gebarentolk, die op verzoek van de gemeente speciaal vanuit Zwolle naar Losser kwam, denkt dat uitleg over het stemmen vaak overbodig is. „De handeling is telkens hetzelfde. Maar het is goed dat de mogelijkheid tot hulp er is”, zegt ze.

Voorzitter Van de Wetering betwijfelt of er voldoende bekendheid gegeven is aan de nieuwe voorzieningen. Het machtigen van een bekende is de gebruikelijke gang van zaken voor wie zelf niet kan stemmen zonder hulpmiddelen, stelt hij.

Stemmal

Tijd om het meest linker stemhokje te bekijken. Daar waar de stemmal voor blinde en slechtziende mensen zich bevindt. Zichtbaar is een plaat met braille-cijfers en gaatjes. Deze kan over het stembiljet gelegd worden, toont Van de Wetering.

Volledig scherm Zo ziet een stemmal eruit. © Aileen Slot

Naast de mal ligt een ‘soundbox’ met koptelefoon. Daaruit klinkt welke partijen en kandidaten op de lijst staan en welk nummer ze hebben. Kiezers gaan met hun vinger over de lijst en tellen om de juiste kandidaat te vinden. Dan kleuren zij het bolletje via het gaatje in.

Quote Hier komen mensen samen, dat is het leuke aan zo’n stembureau Rob van de Wetering, voorzitter stembureau

‘Loopt mooi door’

Ondertussen loopt het regulier stemmen ‘mooi door’, constateren stembureauleden. Enthousiast reiken zij de kiezers stembiljetten aan. Tussen de bedrijven door is tijd voor een praatje. Over politiek. Of het mooie weer. Kan allemaal. Van de Wetering: „Hier komen mensen samen, dat is het leuke aan zo’n stembureau.”