Gemeenteraad Losser: Geen rioolonderzoek naar drugs, geen ozb-korting maar wel onderzoek naar hondenspeelvelden

LOSSER - Het was motie-tijd in de laatste vergadering van de Losserse gemeenteraad van dit jaar. De twee opvallendste haalden het niet, wel komt er een onderzoek naar hondenspeelvelden in de kerkdorpen.

Maar liefst zeven moties lagen dinsdagavond aan het einde van de reguliere vergadering voor. Moties vreemd aan de agenda, dus over onderwerpen die niet op de agenda stonden. Meest in het oog springend was een motie om het rioolwater te laten onderzoeken op sporen van drugs. Op die manier, aldus Burgerforum-fractievoorzitter Harold Sligman, kan worden vastgesteld hoe groot het drugsprobleem in de Dinkelgemeente is, en of er wel een drugsprobleem is. „We tasten daarover nu in het duister, aan de hand van onderzoek van het rioolwater kunnen we vaststellen of er een probleem is.”

Nut

De overige fracties gingen niet meer met het voorstel. Zij twijfelden over het nut van zo'n onderzoek. D66 verwees onder meer naar een bericht van het Trimbos Instituut dat gespecialiseerd op het gebied van drugs, die niet zoveel meerwaarde ziet in zo'n rioolonderzoek.

Succes

Een motie die het wel haalde was die voor een onderzoek naar hondenspeelvelden in alle kerkdorpen van de gemeente. Hoewel eerdere pogingen voor zo'n terrein mislukten omdat de buurt van het beoogde terrein tegen was, is initiatiefnemer Sandra Tiethoff van het CDA nu wel overtuigd van het succes. „We moeten daarvoor van te voren wel goed praten met de omwonenden.” Het voorstel kreeg de hele raad mee.

Gevuld

Een amendement (aanpassing van een voorstel) dat het niet haalde was het schrappen van de verhoging van de ozb-belasting. VVD en CDA wilden dat Loser van die verhoging van ruim 6,5 procent afzag om de inwoners in deze financieel bizarre tijden tegemoet te komen. De schatkist van de gemeente Losser is daarvoor meer dan voldoende gevuld, aldus Harry Heegen namens de VVD.

Eigen woning

De collegepartijen zagen daar echter niets in. Zij vonden de opbrengst (zo'n 25 euro per huis in het jaar) te laag en alleen in het voordeel van mensen met een eigen woning. Bovendien zijn er ook andere manieren om inwoners financieel tegemoet te komen, aldus Burgerforum, D66 en PvdA.