In onze stad spot je de mooiste kunst gewoon op straat. Van opvallende schilderingen waar je niet omheen kan tot goed verscholen parels in Enschedese steegjes. Met de streetartroute in dit artikel wandel je langs twintig straatkunstwerken in Enschede.