Christel (57) en Naomi (28) hoefden niet lang na te denken over buitenkans­je voor Het Hofpand in Denekamp

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat Christel Nijboer (57) en dochter Naomi Bos (28) begonnen met Het Hofpand - Mode in hartje Denekamp. En het is tijd voor een eerste uitbreiding op de plek waar in het verleden Juwelier Hofland zat. „Daar gaan we ons richten op jongere meiden.”