Harde beats van Boeskool tot in Losser te horen? En koeien uit heel Nederland kijken jaloers naar Agelo

Deldense Schutters­ko­ning Mark Bolk (44) heeft vogel bijna compleet: ‘Alleen nog de linker vleugel’

In het verleden was Mark Bolk (44) uit Delden er al een paar keer dichtbij. Maar telkens ging iemand anders er met de titel van schutterskoning vandoor. Tijdens de vorige editie van de Deldense Schutterfeesten in 2022 lukte het toch. Na 291 pogingen was het zijn schot dat de romp van de vogel naar beneden bracht. Daarmee kroonde hij zich tot Lodewijk de 74ste.