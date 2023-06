Helder weer in Losser vandaag

De Ballen Verstand Krijgt FC Twente 10 miljoen of meer voor Vaclav Cerny? ‘Dat zou mij heel erg verbazen’

FC Twente won zondagmiddag overtuigend van sc Heerenveen (4-0) en kan zich op gaan maken voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal tegen Sparta Rotterdam. Eerst uit, dan thuis. Is Twente de favoriet? In Almelo werd de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen gepresenteerd bij Heracles. Een Duitse rechtsback: Jannes Wieckhoff. Wie is hij?