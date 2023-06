Heldere ochtend en middag in Losser

Softbal: geen punten voor Tex Town Tigers ondanks indrukwek­kend debuut nieuwe Amerikaan­se

Tex Town Tigers is de tweede ronde van de competitie begonnen met een dubbele nederlaag bij Neptunus. De Enschedese ploeg was in het eerste duel kansloos (10-0), maar had in de tweede wedstrijd alle kansen op de zege. Die kwam er niet (7-6) ondanks een indrukwekkend debuut van de Amerikaanse Alexa Nemeth.