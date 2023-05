‘Het nu nog adembenemende land van de Dinkel zit straks verstopt onder een laag oranjegeel vergif’

RECHT EN RECHTVAARDIGHEID Misbruik maken van ingewikkel­de koopaf­spraak gaat hoogste rechter te ver: bedrijf mag 5000 euro houden

Rechters geven met hun vonnissen grenzen aan. Wanneer wordt een simpele handeling onrechtmatig en is correctie vereist? In deze rubriek over rechtspraak neemt oud-docent recht en geschiedenis Bert Jannink uit Enschede u mee naar bijzondere uitspraken. Bijvoorbeeld het zeer uitzonderlijke geschil over een machine die steekschuim snijdt.