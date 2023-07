Het Twents Carmel College locatie Potskampstraat in Oldenzaal is 75 jaar: ‘De Potskampstraat is een snoepwinkel voor elke leerling’

Het begon met de oude barakken aan de Prossinkhof. Met het Marcellinus College (later het Twents Carmel College locatie Potskampstraat) had Oldenzaal een ‘superschool’ voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. Dat begon 75 jaar geleden.

Johan Huijsmans (82), Marcel Snijders (66) en Jos Luttikhuis (67) zitten gebroederlijk aan tafel in de kantine van het Twents Carmel College locatie Potskampstraat. De gesprekken gaan al snel over vroeger. Over hoe de school onder de bezielende leiding van Joop Schunselaar uitgroeide tot een locatie waar vmbo’ers uit de hele regio terechtkonden. En over hoe Huijsman later het stokje van Schunselaar overnam als directeur.

Deze school is uniek. Toen ze me vroegen of ik een aantal dagen per week actief wilde blijven hoefde ik daar niet over na te denken Jos Luttikhuis

„Het was Schunselaar die deze school, letterlijk en figuurlijk, in de steigers zette.” Huijsmans praat respectvol over zijn voorganger die in 1959 als leraar timmeren begon aan de Katholieke Ambachtsschool voor Oldenzaal en Omstreken. In 1975 werd hij er directeur. „Schunselaar zorgde ervoor dat leerlingen uit de buurt niet meer naar Enschede hoefden te fietsen om een opleiding te volgen. Dat kon in Oldenzaal.”

‘Blub-blubverhaal’

Inmiddels bestaat de school 75 jaar. In 2002 werd gefuseerd met de Carmelstichting. Een fusie waar Huijsmans een groot aandeel in had. Zelf denkt hij met veel plezier terug aan het ‘blub-blubverhaal’, zoals hij het zelf noemt.