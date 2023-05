Het wordt iets warmer in Losser

Acht broers en zus van gezin Vorgers nog steeds bij elkaar: 'Tot vijf jaar geleden nog ieder jaar op pad’

Jan (91) vervulde als oudste lang een vaderrol. Theo (76) had later een slijterij en houdt van kunst. Frans (80) is een man van de nuance, luistert en corrigeert. Net als Hermien (74) overigens. De anderen zijn de handige jongens die zich nooit knollen voor citroenen lieten verkopen. De acht broers en zus uit de familie Vorgers uit Hengelo zijn nog altijd bij elkaar. „Best uniek”, vinden ze.