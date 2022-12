Hoe kun je nou een hekel hebben aan kerst?

Vijf vragen aan Iedereen veilig naar huis na de Hengelose Kerstmid­dag: ‘Bedenk vooraf hoe je thuiskomt’

HENGELO - Weten wat alcohol doet met je reactievermogen in het verkeer? Of voor de fun je alcoholpromillage meten na een meter bier in de kroeg? Het kan tijdens Kerstmiddag in Hengelo. Het campagneteam van Rijden Zonder Invloed is aanwezig. Woordvoerder van de campagne Sietske Plantinga legt uit.

