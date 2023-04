Huis in hartje Losser wordt ‘eigen plek’ voor 8 jongeren met zorgvraag

Overbuur­vrouw zag auto tegen woning in Rossum rijden: ‘Hele avond staan trillen’

De schrik zat er dinsdagavond goed in bij de bewoners van de Kerkewei, het normaal gesproken zo rustige hofje in Rossum. Rond half zeven ramde een auto daar de pui van een woning. „Ik zag het gebeuren en schrok enorm, ik heb de hele avond op mijn benen staan trillen.” Er vielen geen gewonden, wel is de schade aanzienlijk.