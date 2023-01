Iloy (39) uit Denekamp sterft op zijn geliefde wandelplek in Oostenrijks Tirol

Muizen en ratten weren? Voorkom een 'lopend buffet' Ook muizen en ratten zoeken warmte woning op, dit doe je ertegen

Niet alleen wij mensen zoeken ’s winters de warmte binnenshuis op, ook ratten en muizen kiezen in deze tijd van het jaar graag voor een plekje in huizen om een nestje te bouwen. En dat dit ongedierte alleen opduikt als de hygiëne slecht is, klopt niet, aldus Beestjeskwijt.nl, website van de gezamenlijke ongediertebestrijders. Wat kun je ertegen doen?

7 januari