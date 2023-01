In Losser staat plots een huis: ‘Hallo aarde hier, van welke planeet komen jullie?’

Je kan ze geen ongelijk geven, de bewoners van het chalet in een weiland, iets voorbij de vogelkijkhut. Want zeg nou zelf: het is een prachtig stukje natuur waar enkel en alleen het geluid van fluitende vogels hoorbaar is. Een oase van rust. Geen last van gehorige buren, verkeer voor de deur of andersoortig stadslawaai. En als je dan toch dat stukje grond in je bezit hebt waarom zou je er dan niet je eigen stulpje gaan bouwen, zo dachten de bewoners van het chalet. Het gebeurde echter zonder toestemming van de gemeente. Hallo, aarde hier! Van welke planeet komen jullie?