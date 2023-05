Investeerders voelen zich 'bedonderd' en willen lening van 900.000 euro terug na komst vluchtelingen bij Hotel De Grote Zwaan

LIVE eredivisie | NEC heeft punten hard nodig tegen FC Twente in jacht op play-offs voor Europees voetbal

NEC liep vorige week met een thuisnederlaag tegen Heerenveen een tik op in de jacht op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Vandaag gaan de Nijmegenaren op bezoek bij FC Twente, dat al zeker is van de play-offs. De aftrap in de Grolsch Veste is om 20.00 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.