Kilometerheffing voor gemiddelde autobestuurder in Losser komt uit op 662 euro

5 vragen aan Carola uit Oldenzaal schreef hét voorlees­boek voor ouders die de gevoelens van hun kind beter willen begrijpen

‘Zullen we samen een verhaaltje doen?’ is de titel van het voorleesboek voor kinderen tussen de 7 en 10 jaar, dat Carola Leusenkamp schreef én illustreerde. Zij is trots op het resultaat. „Ouders moeten weten dat dit boek er is!”