Lekker weer in Losser vandaag

Spandoeken in omgeving Buurse: verzet tegen windmolens groeit

De weerzin tegen de mogelijke komst van vier of vijf windmolens ten noorden van Buurse lijkt toe te nemen. Op meerdere plekken in het buitengebied van het kerkdorp zijn spandoeken te zien waaruit de onvrede over de plannen voor het Windpark Oude Buurserdijk blijkt.