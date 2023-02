Losser sluit zich aan bij SUN Twente, als helpende hand voor inwoners in financiële nood

Stokpaard Dienst­plicht wordt van stal gehaald

Met verkiezingen in zicht hebben politieke partijen vaak de gewoonte weer eens bij de stallen te gaan kijken. Kijken hoe de stokpaardjes erbij staan. Het borstelen en voeren is in de tussentijd aan de staljongens overgelaten. Verder is aan de dieren geen gedachte gewijd. Nu is de vraag of de stokpaardjes weer bereden kunnen worden.

7 februari