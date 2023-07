Lossernaar Pim Naafs wil verhuurbedrijf Uit in Twente van de hand doen: ‘Anders te druk’

Energierekening Martin koos al vroeg voor een bungalow: ‘Hypotheek­ren­te was destijds 12 procent’

Martin Swinkels (76) kocht op 42-jarige leeftijd een gelijkvloerse woning in Eindhoven. Nadeel: onder het platte dak wordt het snel warm. Dit heeft hij opgelost. Hoeveel geld besteed jij aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander.