‘Meer zoep’n, brekk’n en angoan’ en ‘een beetje meer begrip’ voor 2023

Dit was 2022 Voor familie Roeleveld van pompstati­on aan grens in Denekamp was 2022 een turbulent jaar: ‘De prijzen gingen sky high. Onnavolg­baar!’

DENEKAMP - 2022 begon rustig voor Louis Roeleveld (59) en zoon Rinse (24) van tankstation Roeleveld Rolink in Denekamp. Tot de Russische inval in Oekraïne, 24 februari. Het gevolg: pittige prijsstijgingen van brandstof. Duitse pompstations wat verderop hadden benzine die soms wel 50 cent per liter goedkoper was. Die forse schommelingen hielden lang aan.

29 december