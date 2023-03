Met de vier windturbines in De Lutte gaat Prowind het klimaat niet redden: ‘Maar het is wel een begin’

Afketsen BIZ voor ‘shopdoarp’ Denekamp zorgt voor teleurstel­ling, nét te weinig stemmen: ‘Graag anders gezien’

Er is niet voldoende animo voor een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in Denekamp. Dat blijkt uit de resultaten van de draagvlakmeting die afgelopen periode is gehouden onder de centrumondernemers in het dorp.