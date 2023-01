Met je waterscooter varen op een ondergelopen weiland, in Losser kan het: ‘We hoefden niet lang na te denken’

Grijpma en Huisman gaan graag met hun waterscooters op pad om te varen, maar in de wintermaanden gaat dat vanwege de vroege duisternis af en toe vrij lastig. „In de zomer varen we altijd in Bornerbroek, daar mag dat van 18.30 tot 21.00 uur. Maar in de winter is het vroeg donker, dan kan dat niet”, legt Grijpma uit. „Toen we zagen dat het weiland aan de Gronausestraat onder water stond, hoefden we niet lang na te denken. Een andere optie is de IJssel, maar die is een stuk verder weg natuurlijk.”