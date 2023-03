Michael B. uit De Lutte zette zijn vrouw en kinderen een pistool op het hoofd en moet nu vrezen voor tbs

Vier teams strijden om titel in ongekend spannende Eerste Klasse, De Toekomst wint Oldenzaals onderonsje

In de Hoofdklasse is Beuningen al lang en breed kampioen, maar de strijd om de tweede plaats ligt nog helemaal open. In de Eerste Klasse is het ongekend spannend in de race om de titel, met vier teams die nog kans maken op het kampioenschap.