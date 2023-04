Nog een jaartje improviseren voor Losserse toneelvereniging De Rommelpot, dan naar de nieuwe accommodatie in de Aloysiusschool

Het blijft improviseren voor De Rommelpot. Eind deze maand treedt de Losserse toneelvereniging weer op met een nieuwe voorstelling. Dit keer in basisschool De Wegwijzer, voor maximaal honderd man publiek per keer. „Het cultureel centrum in de Aloysiusschool kan wat ons betreft niet snel genoeg gerealiseerd worden.”