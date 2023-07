Om moedeloos van te worden: weer is het kluisje van de Mariakapel in Overdinkel gekraakt

Column Wie zegt er nu ‘nee’ tegen een bekertje chocolade­melk in het Losserse jeugdhonk dat niet zo mag heten?

William Shakespeare wist het al: ‘What’s in a name?’ Ik schat in dat slechts weinig jongeren in Losser (of waar dan ook) bekend zijn met dit citaat van de befaamde Engelse (toneel)schrijver en dichter. Met die constatering wil ik niemand tekort doen, want op die leeftijd was ik zelf ook bekender met het werk van Willy Vandersteen (Suske en Wiske) en Carel Beke (Pim Pandoer).