Opmerkelijk: Tien jaar geleden bezuinigde Losser nog op kerstpakketten, nu krijgen inwoners 25 euro terug

Dat het tijdens deze vergadering nauwelijks ging over financiën of plannen die wel of niet door kunnen gaan, was tekenend. Losser staat er financieel bijzonder goed voor en de wensen van college en raad kunnen zo goed als allemaal vervuld worden. Dat betekent voor komend jaar onder meer dat alle huishoudens in de gemeente 25 euro terug krijgen, dat er 23.000 bomen geplant gaan worden, er meer geld is voor jongerenbeleid en dat scholen worden opgeknapt.