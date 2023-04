Rechter is onverbiddelijk: Oldenzaler moet huis van moeder binnen maand verlaten en sleutels Mercedes inleveren

Koninklij­ke onderschei­ding voor Marijke Jannink uit Losser

Marijke Jannink - Mutter is dinsdagavond verrast met een koninklijke onderscheiding. In het Tukkershoek werd ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Jannink kreeg de versierselen opgespeld door locoburgemeester Marian Oosterbroek.