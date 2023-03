Ruzie over gebruik steenfabriek Losser: ‘We hopen niet dat we procedures moeten opstarten’

Losser vangt voldoende vluchtelin­gen op; noodopvang moet nog geregeld worden na sluiting Aloysiuslo­ca­tie

De gemeente Losser vangt in totaal 118 gevluchte Oekraïners op. Dat gebeurt in Losser in het voormalige hotel Marktzicht en in de Irishoeve waar 53 vluchtelingen onderdak hebben, terwijl in hotel De Grote Zwaan in De Lutte nog eens 65 Oekraïners worden opgevangen.