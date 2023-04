Slangen, hagedissen en Leo de baardagame: Lars en Milou uit Overdinkel wonen in een ‘levend schilderij’

Vrijheid is: vlaggen goed hangen voor 4 en 5 mei

De zogenaamde studiereis naar Duitsland - ’s morgens heen, ’s middags terug - ging met een bus. Dat was lang geleden, in de bus naar het Ruhrgebied. Het beviel goed. De blik gleed over het landschap. De weg was me bekend, maar als je niet hoeft te sturen, zie je meer, en ook zo fijn: de gedachten beginnen vanzelf te mijmeren.