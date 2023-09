Nieuwe seniorenap­par­te­men­ten aan de rand van Losser: ‘Niet iedereen wil in het centrum wonen’

Op de plek van het voormalige café Schorfhaar op de hoek van de Smalmaatstraat en Gronausestraat in Losser komt een appartementencomplex met in totaal 15 woningen. Het plan waarmee het college inmiddels akkoord is, is van het bedrijf Nejboer-Hanze, dezelfde ontwikkelaar als het plan voor appartementen aan het Martinusplein in het dorp.